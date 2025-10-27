Invest Securities reste à achat sur Voltalia après le CA

Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 11,2 euros sur Voltalia, après l'annonce mercredi dernier d'un CA trimestriel 'solide, en ligne avec ses attentes sur la division ventes d' énergie et en nette croissance sur la division services'.



'Surtout, le groupe poursuit sa communication claire autour de la mise en oeuvre du plan SPRING, marquant un changement de paradigme vers une croissance autofinancée', met en avant l'analyste en charge du dossier.



'Le management a détaillé les leviers concrets déployés pour atteindre un cash-in cumulé de 300 à 350 MEUR sur 2026-2028 et des économies de coûts récurrentes de 45 MEUR par an à compter de 2026', poursuit-il, maintenant ses prévisions pour la société.