Invest Securities reste à l'achat sur Adocia après la conférence JPM

Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Adocia avec un objectif de cours de 17,6 euros, après une conférence JPM qui "confirme une bascule perceptible autour d'une poignée de thématiques considérées comme les moteurs à venir du secteur pharma".

Parmi les messages clés, il note que la JPM 2026 confirme que l'obésité entre dans un nouveau cycle de consolidation industrielle, et que la diversification au-delà des GLP-1 et la maîtrise de la délivrance des peptides deviennent les nouveaux leviers de différenciation.



"La vague M&A 2026-28 sera donc "multi-prongs" et centrée sur les plateformes de formulation et de délivrance, plus que sur les seules molécules, dans un marché en voie de massification mondiale et de recomposition concurrentielle", estime l'analyste.



Selon Invest Securities, Adocia "s'inscrit parfaitement dans cette tendance, laissant entrevoir des perspectives de bon augure", ce qui le conduit à réaffirme sa position "achat" sur le titre de la société française.