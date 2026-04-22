Invest Securities reste à l'achat sur Atos après le point d'activité
Invest Securities réitère son opinion à "achat" avec un objectif de cours inchangé de 60 EUR sur Atos, au lendemain d'un point d'activité par lequel le management est, selon lui, parvenu à rassurer sur la trajectoire 2026 de croissance organique.
Si la performance du 1er trimestre est plus faible que prévu et si la guidance annuelle est resserrée vers le bas, le bureau d'études note que le message s'est aussi voulu rassurant sur la traction commerciale, ainsi que sur le redressement de la rentabilité et du FCF.
À l'issue de cette publication, Invest Securities ajuste légèrement à la baisse son estimation de croissance organique 2026 (à -3,7%), sans impact sur ses attentes 2026-28 de résultats, compte tenu de prévisions de rentabilité légèrement revues à la hausse.
Si le momentum à court terme est limité avec la fermeture du marché de la dette privée, qui rend peu probable le refinancement, la faible valorisation, combinée à l'amélioration du momentum au 2e semestre 2026, incite l'analyste à rester à l'achat sur le dossier.
AtoS SE figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'infogérance ;
- intégration de systèmes et prestations de conseil ;
- prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité d'externalisation des processus-métiers.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.