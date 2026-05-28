Invest Securities reste à l'achat sur Capgemini, ajuste sa cible
Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Capgemini avec un objectif de cours ajusté à 198 EUR (contre 200 EUR précédemment), dans le sillage d'estimations 2027-2028 réduites de -4,4% et -4,8% afin d'intégrer les guidances prudentes de marge.
"Dans un contexte de marché craignant une cannibalisation des acteurs technologiques historiques par l'IA, le management de Capgemini a présenté une stratégie et une vision du marché particulièrement rassurantes, même si les guidances 2028 sont peu attractives en valeur absolue", juge l'analyste.
Le bureau d'études rappelle que l'IA est, selon la société, un accélérateur de l'évolution du marché des services IT qui "ne va pas faire disparaître les ESN", ces dernières pouvant même bénéficier d'une accélération du marché au-delà de 2030.
"Cette vision du marché, très différente de la perception boursière actuelle, devra être confrontée aux réalisations des prochains trimestres afin d'être progressivement intégrée", prévient cependant Invest Securities.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18,7%), Royaume-Uni et Irlande (13,4%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,4%), Asie-Pacifique et Amérique latine (9,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.