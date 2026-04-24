Invest Securities reste à l'achat sur Voltalia, confirme son objectif de cours

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 11,2 E.



Le chiffre d'affaires Ventes d'Énergie ressort inférieur aux attentes de l'analyste, pénalisé par une production éolienne plus faible au Brésil.



Invest Securities note également que l'effet prix redevient positif pour la 1ere fois depuis 1 an et l'amélioration de l'écrêtement est marquée. "Il ressort à 9% de la production contre 17% au T4 25 et nettement en-dessous de notre attente de 15%, grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif par l'opérateur de réseau fin janvier" indique Invest Securities.



"Le management met en avant les discussions en cours avec les autorités visant à encadrer davantage ces mécanismes, ce qui lui permet de se montrer confiant en indiquant attendre une réduction significative de l'écrêtement sur la majorité des actifs au Nord-Est du Brésil" rajoute le bureau d'analyse.