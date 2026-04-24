Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 11,2 E.
Le chiffre d'affaires Ventes d'Énergie ressort inférieur aux attentes de l'analyste, pénalisé par une production éolienne plus faible au Brésil.
Invest Securities note également que l'effet prix redevient positif pour la 1ere fois depuis 1 an et l'amélioration de l'écrêtement est marquée. "Il ressort à 9% de la production contre 17% au T4 25 et nettement en-dessous de notre attente de 15%, grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif par l'opérateur de réseau fin janvier" indique Invest Securities.
"Le management met en avant les discussions en cours avec les autorités visant à encadrer davantage ces mécanismes, ce qui lui permet de se montrer confiant en indiquant attendre une réduction significative de l'écrêtement sur la majorité des actifs au Nord-Est du Brésil" rajoute le bureau d'analyse.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.