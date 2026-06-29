FSDV, industriel de l'immobilier, est une entreprise familiale indépendante qui développe une stratégie innovante et intégrée au service des entreprises et des territoires. A la croisée de la performance environnementale et de l'évolution des usages du bâtiment, FSDV intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière : depuis l'acquisition du foncier jusqu'à la gestion locative, la location d'espaces de travail, en passant par la conception, la construction et l'animation des lieux. Son modèle repose sur trois métiers complémentaires : - La gestion d'immobilier d'entreprise portée par BMG Foncière qui gère un patrimoine de 800 000 m2 répartis sur 164 sites et développe des projets neufs ou requalifiés ; - La construction hors site, portée par CIR PREFA, filiale experte en préfabrication béton depuis 70 ans ; - Le coworking et les bureaux opérés, avec la marque B'CoWorker, présente sur près de 25 000 m2 dans 25 sites en France, proposant des solutions flexibles et clés en main. Présent dans la plupart des régions métropolitaines, le groupe s'appuie sur un important maillage territorial, avec des implantations à Bordeaux (Le Spi, Le Bridge), Sophia-Antipolis (Arcole), Lille (Imaginarium), Marseille (Parc de la Renardière), Strasbourg (Le Twins), ou encore Angers (Le Trigone).