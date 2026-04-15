Invest Securities reste positif sur Nemetschek avec l'acquisition de HCSS

Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Nemetschek, adoptée le 20 mars dernier, ainsi que son objectif de cours de 84 EUR, au lendemain de l'annonce de l'acquisition de HCSS par l'éditeur de logiciels allemand, opération qu'il juge "compliquée, mais pertinente stratégiquement parlant".

"Le marché n'a pas réservé hier un accueil positif (-3,3%) à l'opération HCSS, les acquisitions structurantes dans un contexte de craintes de disruption des éditeurs SaaS renforçant l'incertitude à court terme", constate l'analyste.



Invest Securities juge pourtant que cette opération s'avère très pertinente d'un point de vue stratégique, en ajoutant le segment infrastructure au marché adressable de Nemetschek et traduisant la confiance du management dans les perspectives à court et moyen termes.



"Si la structure de l'opération (combinaison des 2 entités plutôt que rachat pur et simple) limite la création de valeur hors prise en compte des synergies, elle était le seul moyen pour Nemetschek de réaliser une opération de cette taille", estime-t-il en outre.