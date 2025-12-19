Invest Securities reste positif sur Sopra Steria

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 242 euros sur Sopra Steria, après un rebond de 23% du titre du groupe de services informatiques en l'espace d'un mois, réduisant son recul à -8% depuis le début d'année.

"La nomination rapide d'un nouveau CEO, qui s'inscrira à priori dans la lignée de son prédécesseur, ainsi que le message plutôt positif quant à la fin d'année 2025 et l'année 2026 expliquent selon nous cette revalorisation", avance l'analyste.



Selon le bureau d'études, le momentum est progressivement en train de s'améliorer et la reprise conjoncturelle pourrait réduire les craintes de disruption du marché des services informatiques par l'intelligence artificielle.



"Au regard de la très forte sous-évaluation actuelle, l'amélioration du momentum, même légère, pourrait conduire à une forte revalorisation", estime-t-il.