Invest Securities salue l'émission obligataire récente d'Atos

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 60 EUR sur Atos, saluant le succès de son émission obligataire la semaine passée, qui "constitue la 1ère étape dans la normalisation de la structure financière".

Cette émission va permettre le remboursement de la dette 1L, et la 2e étape devrait être franchie début 2027 avec la réduction d'un tiers de la dette 1,5L suite aux cessions réalisées et à la mise en place d'un contrat d'affacturage.



Ces 2 opérations vont permettre des économies substantielles de frais financiers (cash et PIK), ce qui explique le relèvement de nos BPA 2027-2028 (+10,7%/+8,2%), souligne l'analyste en charge du dossier.



"Restera ensuite à finaliser le refinancement (fin 2027 ou début 2028) en levant de la dette à 5% environ, une fois qu'Atos aura rassuré sur sa capacité à générer du FCF et à retrouver le chemin de la croissance organique", poursuit-il.