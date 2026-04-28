L'autorité insiste sur le fait que la digitalisation croissante des procédures ne doit pas être synonyme de dégradation de l'information donnée aux particuliers.

La digitalisation de l’épargne et de l’investissement a sans conteste ouvert de nouvelles perspectives aux particuliers depuis quelques années. Mais ces derniers sont ils aujourd’hui aussi bien protégés que lorsqu’ils font face à un conseiller physique en agence ?

C’est notamment pour répondre à cette question que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a initié des contrôles SPOT (supervision des pratiques opérationnelles et thématiques). Dans ce cadre, l’AMF s’est plus particulièrement penchée récemment sur les process en ligne de quatre prestataires de services d’investissement.

Dans le détail, elle s’est intéressée à l’ensemble du parcours des investisseurs : présentation des informations générales sur les sites internet, questionnaires de connaissance des clients, ouverture de compte-titres ou de PEA, solutions de passage d’ordres…

Cette synthèse met en avant une grande hétérogénéité des offres. La plupart sont centrées sur la passage d’ordre, les procédures préalables (collecte d’information, ouverture de comptes) nécessitant souvent un contact avec un conseiller.

La digitalisation est donc encore loin d’être totale. Pour autant, l’AMF a d’ores et déjà identifié des points de vigilance et invite les professionnels à y être particulièrement attentifs s’ils souhaitent développer leurs services d’investissement en ligne.

Une meilleure lisibilité

L’autorité déplore en premier lieu un manque de clarté sur diverses informations essentielles comme la nature des services proposés en ligne. Une certaine confusion peut aussi être entretenue par des questionnaires clients trop vastes, par exemple quand ils visent l’ensemble des services d’investissement alors que l’établissement ne propose que le passage d’ordres.

Des questionnaires plus fiables

Même lorsqu’ils cadrent bien avec les services proposés, les questionnaires ne sont pas exempts de critiques. "Certaines pratiques de recueil d’informations, comme par exemple un faible nombre de questions sur les produits complexes proposés ou une granularité insuffisante des questions, apparaissent de nature à limiter la fiabilité du processus d’évaluation du caractère approprié des produits financiers envisagés", souligne le rapport en pointant également le fait que les clients peuvent parfois modifier librement les questionnaires.

Des avertissements moins ambigus

La rédaction de certains messages d’alerte en cas de produits inappropriés est également pointée par le rapport. Il en résulte selon l’AMF un risque d’incompréhension de la part du public à même de minimiser la portée de l’avertissement.

Des contrôles renforcés

Le dernier axe d’amélioration vise les contrôlent internes, lesquels n’intègrent pas suffisamment les particularités des parcours en ligne. Le client bénéficie en effet dans ce cas d’une plus grande autonomie qui représente "une zone de risque importante", explique l’AMF.