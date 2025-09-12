On peut parler de paradoxe français : un record d’épargne d’un côté (plus de 6 000 milliards d’euros), et de l’autre, une méfiance persistante envers l’investissement. Seuls 14% des Français investissent activement leur argent. Le reste dort sur des livrets ou dans des placements peu productifs, souvent mal compris. Les deux-tiers des épargnants disent ne pas connaître la nature des produits qu’ils détiennent !

Ce constat, Place des Investisseurs (anciennement F2IC) a décidé de le faire évoluer en lançant Investisseurs Academy, une plateforme en ligne gratuite et pédagogique, destinée à rendre les Français plus autonomes dans la gestion de leur patrimoine. L’idée est simple : mieux comprendre pour mieux choisir. Et surtout, pour agir.

Un outil pédagogique au service de l’épargne active

Accessible en ligne, Investisseurs Academy propose des modules courts, certifiants, évolutifs, et adaptés à tous les niveaux. Les premières thématiques abordées ? La finance durable, les enjeux climatiques, les régulations européennes ou encore le capital-investissement. Objectif : donner des repères solides dans un univers où les produits financiers se sont complexifiés, sans pour autant sacrifier la clarté.

Mais l’ambition va plus loin : il s’agit aussi de répondre à un enjeu collectif. Dans un contexte de transitions – énergétique, industrielle, démographique –, l’épargne des ménages pourrait devenir un levier puissant pour financer des projets d’avenir. À condition d’en comprendre les ressorts.

Une initiative portée par un collectif de 15 partenaires

Pour soutenir cette démarche, 15 acteurs publics et privés se sont associés au projet. Parmi eux : AXA, BNP Paribas Asset Management, Bpifrance, EasyBourse, BoursoBank, Engie, Orange, ou encore Zonebourse. Des noms familiers du grand public, mais qui partagent ici une conviction commune : l’éducation financière est devenue un bien commun stratégique.

"Investisseurs Academy n’est pas une vitrine. C’est un outil pour se former et reprendre le pouvoir sur son argent", résume Marc Lefèvre, président de Place des Investisseurs. Même tonalité chez Benoît Grisoni (BoursoBank), pour qui la pédagogie est "la meilleure réponse à la peur et à l’inaction".

La finance, un enjeu citoyen (et pas qu’un sujet de techniciens)

La cible est large : les jeunes, les femmes, les publics éloignés des circuits financiers traditionnels. Tous ceux qu’on n’a jamais vraiment formés à l’investissement. Dans un monde où la désintermédiation progresse et où les réseaux sociaux deviennent la première source d’information financière, la compréhension des mécanismes d’épargne devient une condition de souveraineté économique individuelle.

Ce que résume bien Thierry Perrouault (Orange) : "Savoir, c’est pouvoir. Pouvoir se construire une épargne productive, à son rythme, selon ses convictions." Et ce que confirme Maxime Mathon (Zonebourse) : "Cela fait des années que les profils d’épargnants et d’investisseurs se confondent. Cette initiative répond parfaitement à cette réalité : rendre les Français plus lucides, plus responsables, plus actifs."

Sans grands discours ni jargon, Investisseurs Academy veut donc ouvrir une porte. Pas à une énième promesse de rendement, mais à une montée en compétence collective.