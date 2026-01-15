InVivo va retirer Teract de la Bourse pour simplifier sa structure

Le groupe agricole français InVivo a annoncé jeudi son intention de retirer Teract de la cote en rachetant l'ensemble des actions restantes du distributeur, dont il est déjà actionnaire majoritaire. Cette opération s'inscrit dans une volonté de rationaliser la structure du groupe et de recentrer les activités de Teract dans un cadre plus propice à sa transformation industrielle et commerciale.



Teract avait été fondée en 2022 par les investisseurs Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse, avec l'ambition de bâtir un acteur intégré dans la distribution alimentaire durable. InVivo justifie ce retrait de la Bourse par le besoin d'une gouvernance simplifiée et de marges de manoeuvre accrues pour accélérer l'exécution de sa stratégie de long terme.



Une offre publique de rachat sera proposée au prix de 3,12 euros par action Teract, soit plus de trois fois le cours de clôture de jeudi, qui s'élève à 0,96 euro. À ce niveau, la valorisation boursière de Teract atteignait environ 67 millions d'euros. Le retrait doit permettre à l'entreprise d'opérer à l'abri des contraintes du marché et de mobiliser plus efficacement les investissements nécessaires à son développement.