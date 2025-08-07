Par-delà les chiffres, une ambition claire : devenir le champion souverain du numérique européen. Ionos livre une bonne copie au premier semestre 2025, confirmant la robustesse de son modèle économique, la pertinence de sa stratégie sectorielle et l'efficacité de son exécution. L'avenir numérique du vieux continent pourrait bien s'écrire en lettres capitales allemandes.

IONOS Group SE boucle le premier semestre 2025 sur une performance économique de haut vol. Le chiffre d’affaires atteint 895 millions d’euros, en hausse de +19,1 % sur un an. Mieux encore, l’EBITDA ajusté bondit de +23,3 % à 268,7 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 30,0 %, contre 29,0 % un an plus tôt. La société continue ainsi de faire preuve d’un rare équilibre entre croissance et rentabilité. Ces résultats confirment l’élan de Ionos dans la digitalisation des PME européennes, cœur de sa clientèle. La base d’utilisateurs progresse de +150 000 clients sur le semestre, atteignant 6,47 millions au 30 juin 2025, contre 6,32 millions six mois plus tôt. Dans un contexte où la transformation numérique reste une priorité stratégique pour les TPE/PME, l’ancrage de la société dans ce segment constitue une source de revenus récurrents, résilients et scalables.

Source : Ionos Group

Digital Solutions & Cloud : la machine de guerre continue de carburer

Le cœur de métier du groupe (la division Digital Solutions & Cloud) génère 656 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le semestre, en croissance de +7,0 % (ou +7,4 % hors revenus interco). Ce segment représente à lui seul 73 % du chiffre d’affaires consolidé. Il englobe deux sous-activités : les solutions de productivité et de présence web (Web Presence & Productivity) et les offres de cloud public/privé. La profitabilité de ce pôle impressionne : 236,9 millions d’euros d’EBITDA ajusté, en hausse de +20,7 %, soit une marge de 36,1 %, contre 32,0 % un an plus tôt. Cette amélioration provient à la fois d’une croissance organique saine et d’une discipline de coûts renforcée. La dynamique reste particulièrement robuste en Europe, où Ionos affiche des positions dominantes (n°1 ou n°2 dans six marchés clés), et capte environ 130 millions d’euros de revenus annuels en Amérique du Nord.

Source : Ionos Group

À noter : la branche Cloud Solutions seule affiche 90 millions d’euros de revenus (10 % du total), en forte croissance. Ionos indique que cette activité sera profitable d’ici un an, avec des marges actuellement réinvesties dans la croissance.

AdTech : le pari risqué qui commence à payer

Le segment AdTech (ex-Aftermarket), historiquement plus volatil, s’illustre cette fois comme un puissant moteur de croissance. Ses revenus explosent de +72,7 % sur un an à 239 millions d’euros au S1 2025 (contre 138,4 M€ en S1 2024). Cette performance, bien que partant d’une base faible, reflète le succès d’une transition produit accélérée, notamment vers le modèle RSOC, qui se poursuit sur la seconde moitié de l’année. Côté profitabilité, le contraste reste fort : la marge d’EBITDA n’atteint que 13,3 % sur le semestre, traduisant la faible maturité de ce segment. Les perspectives sont cependant positives. La direction anticipe un chiffre d’affaires stable sur le S2, aboutissant à un total de 400 millions d’euros sur l’année. À moyen terme, le nouveau positionnement d’AdTech pourrait générer des relais de croissance à fort effet de levier opérationnel.

Une dynamique trimestrielle toujours aussi soutenue

Le deuxième trimestre confirme la trajectoire ascendante. Le chiffre d’affaires s’établit à 448,7 M€, en hausse de +18,5 % par rapport à Q2 2024. L’EBITDA ajusté progresse de +22,8 % à 137,7 M€, pour une marge de 30,7 %, en amélioration de 110 points de base. La performance est tirée par le Digital Solutions & Cloud, qui atteint 326,4 M€ de chiffre d’affaires (+6,7 %) avec une marge EBITDA de 38 %, en forte progression. Quant à l’AdTech, il enregistre un bond spectaculaire de +68,3 % à 122,3 M€, même si sa rentabilité reste en retrait (marge de 11,1 % vs. 12,8 % au T2 2024).

Source : Ionos Group

Une base client qui s’étoffe et génère plus

Au-delà des comptes, les fondamentaux opérationnels sont tout aussi solides. La société enregistre 150 000 nouveaux clients sur six mois, avec une croissance régulière du revenu moyen par utilisateur (ARPU), qui atteint 6,47 €/mois fin juin 2025, contre 6,32 € six mois plus tôt. Le churn reste très faible (~1 % par mois), témoignage d’une bonne rétention client. La stratégie de cross-selling et d’up-selling