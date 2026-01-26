IonQ rachète SkyWater pour 1,8 milliard de dollars afin d'intégrer la production de puces quantiques

IonQ a annoncé lundi l'acquisition du fabricant de semi-conducteurs SkyWater Technology pour environ 1,8 milliard de dollars, via une opération combinant numéraire et actions. Ce rachat stratégique vise à internaliser la production de puces pour l'informatique quantique, un levier clé pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, notamment dans les secteurs sensibles comme la défense et l'aéronautique. IonQ entend ainsi accélérer le développement de ses processeurs de nouvelle génération, avec des tests sur des puces de 200 000 qubits désormais prévus dès 2028.



SkyWater, qui opère plusieurs sites de production dans le Minnesota, la Floride et le Texas, sera transformée en pôle industriel quantique tout en conservant ses activités existantes de fabrication de wafers, d'encapsulation avancée et de composants spécialisés. Les actionnaires de SkyWater recevront 15 dollars en numéraire et 20 dollars en actions IonQ par titre, soit une prime de 12% sur le dernier cours coté. La finalisation de l'opération est attendue entre le deuxième et le troisième trimestre 2026.



À terme, SkyWater deviendra une filiale autonome d'IonQ, dirigée par son PDG actuel Thomas Sonderman, qui reportera directement à Niccolo de Masi, PDG d'IonQ. L'entreprise a précisé viser un chiffre d'affaires 2025 dans le haut, voire au-delà, de sa prévision initiale de 106 à 110 millions de dollars. L'annonce a été bien accueillie par les marchés : les actions de SkyWater progressent d'environ 7% en avant-Bourse, tandis que le titre IonQ progresse de près de 3%, signe d'un soutien des investisseurs à cette intégration verticale dans un secteur en pleine croissance.