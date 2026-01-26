IonQ a annoncé lundi l'acquisition du fabricant de semi-conducteurs SkyWater Technology pour environ 1,8 milliard de dollars, via une opération combinant numéraire et actions. Ce rachat stratégique vise à internaliser la production de puces pour l'informatique quantique, un levier clé pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, notamment dans les secteurs sensibles comme la défense et l'aéronautique. IonQ entend ainsi accélérer le développement de ses processeurs de nouvelle génération, avec des tests sur des puces de 200 000 qubits désormais prévus dès 2028.
SkyWater, qui opère plusieurs sites de production dans le Minnesota, la Floride et le Texas, sera transformée en pôle industriel quantique tout en conservant ses activités existantes de fabrication de wafers, d'encapsulation avancée et de composants spécialisés. Les actionnaires de SkyWater recevront 15 dollars en numéraire et 20 dollars en actions IonQ par titre, soit une prime de 12% sur le dernier cours coté. La finalisation de l'opération est attendue entre le deuxième et le troisième trimestre 2026.
À terme, SkyWater deviendra une filiale autonome d'IonQ, dirigée par son PDG actuel Thomas Sonderman, qui reportera directement à Niccolo de Masi, PDG d'IonQ. L'entreprise a précisé viser un chiffre d'affaires 2025 dans le haut, voire au-delà, de sa prévision initiale de 106 à 110 millions de dollars. L'annonce a été bien accueillie par les marchés : les actions de SkyWater progressent d'environ 7% en avant-Bourse, tandis que le titre IonQ progresse de près de 3%, signe d'un soutien des investisseurs à cette intégration verticale dans un secteur en pleine croissance.
IonQ, Inc. se consacre à l'informatique quantique et fournit des systèmes de haute performance capables de résoudre des cas d'utilisation commerciale et de recherche. L'ordinateur quantique de la société, IonQ Forte, est doté de 36 qubits algorithmiques. Elle vend du matériel informatique quantique spécialisé, ainsi que la maintenance et l'assistance correspondantes. L'entreprise a développé du matériel et des microprogrammes personnalisés, ainsi qu'un système d'exploitation pour orchestrer les ordinateurs quantiques. L'entreprise vend également l'accès à plusieurs ordinateurs quantiques de différentes capacités de qubits et est en train de rechercher et de développer des technologies pour des ordinateurs quantiques avec des capacités de calcul croissantes. L'entreprise donne accès à ses ordinateurs quantiques par l'intermédiaire de trois plateformes en nuage, Amazon Web Services (AWS) Amazon Braket, Azure Quantum de Microsoft et Cloud Marketplace de Google, ainsi qu'à certains clients par l'intermédiaire de son propre service en nuage. Cette approche basée sur le cloud permet la disponibilité de l'informatique quantique en tant que service (QCaaS).