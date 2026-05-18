Ipsen affiche des données de phase II positives dans les rides glabellaires
Lors du symposium Scale 2026 à Nashville (Tennessee), Ipsen présente les derniers résultats d'une étude de phase II sur la corabotase, son 1er neuro-inhibiteur recombinant (RNI) de sa catégorie, concernant les rides glabellaires modérées à sévères.
Selon le laboratoire pharmaceutique français, la corabotase a montré une durée d'effet prolongée, les patients traités avec elle ayant présenté un délai d'action rapide de 0,84 jour et un pic d'effet statistiquement supérieur à celui du placebo.
À la semaine 24, 60,8% des patients traités avec la corabotase ont présenté une durée d'effet cliniquement significative et soutenue par rapport au placebo et au Dysport, définie par un score de "aucune" ou "légère" pour la sévérité des rides.
Ipsen revendique aussi un niveau de satisfaction constamment élevé chez les patients traités avec la corabotase, 82,8% s'étant déclarés "très satisfaits" ou "satisfaits" sur l'échelle catégorielle à 4 points du Subject Level of Satisfaction (SLS).
Ipsen précise qu'à l'issue de l'analyse de ces données, la dose de 50 nanogrammes (ng) a été retenue pour faire l'objet d'une évaluation plus approfondie dans le cadre de son programme de phase III LAURITE.
L'essai de phase II LANTIC se poursuit actuellement, et des données de validation de principe sont attendues pour deux nouvelles indications esthétiques concernant les rides du front et les rides des commissures oculaires.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.