Ipsen confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions

Ipsen indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat à l'effet de racheter un nombre maximum de 350 000 actions, représentant environ 0,42% de son capital social, sur une période maximale de six mois.

Le laboratoire pharmaceutique précise que les actions ainsi rachetées seront affectées principalement à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié.



Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 13 mai dernier.



Par ailleurs, Ipsen a aussi présenté ce matin les derniers résultats d'une étude de phase II sur la corabotase, son 1er neuro-inhibiteur recombinant (RNI) de sa catégorie, concernant les rides glabellaires modérées à sévères.



Selon la société, la corabotase a montré dans cette étude une durée d'effet prolongée, avec un pic d'effet statistiquement supérieur à celui du placebo, et un niveau de satisfaction constamment élevé chez les patients traités.