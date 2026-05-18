Ipsen confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
Ipsen indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat à l'effet de racheter un nombre maximum de 350 000 actions, représentant environ 0,42% de son capital social, sur une période maximale de six mois.
Le laboratoire pharmaceutique précise que les actions ainsi rachetées seront affectées principalement à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié.
Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 13 mai dernier.
Par ailleurs, Ipsen a aussi présenté ce matin les derniers résultats d'une étude de phase II sur la corabotase, son 1er neuro-inhibiteur recombinant (RNI) de sa catégorie, concernant les rides glabellaires modérées à sévères.
Selon la société, la corabotase a montré dans cette étude une durée d'effet prolongée, avec un pic d'effet statistiquement supérieur à celui du placebo, et un niveau de satisfaction constamment élevé chez les patients traités.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.