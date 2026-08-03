Ipsen dans le rouge avec la dégradation de Jefferies
Ipsen décroche à la Bourse de Paris (-4,25%, à 160,10 euros), alors que son indice, le SBF, s'adjuge 1,22%. Le titre est pénalisé par la dégradation et les commentaires de Jefferies, alors qu'UBS se montre un petit peu plus optimiste.
Pour rappel, le groupe biopharmaceutique a dévoilé en fin de semaine dernière de très bons résultats semestriels et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.
Les inquiétudes de Jefferies
Dans une note, la banque d'investissement américaine estime que le candidat CAM2029 du concurrent d'Ipsen a une probabilité raisonnable de démontrer sa supériorité face au Somatuline d'Ipsen d'ici fin 2026 début 2027. En cas de succès, cela accélérerait nettement l'érosion des ventes et entrainerait une baisse de plus de 35% par rapport aux estimations de Jefferies à long terme pour ce produit. Une baisse de 15 à 20% des bénéfices du consensus pour 2028-2029 pourrait être annoncée, compte tenu de la forte rentabilité du Somatuline qui représente 30% des ventes d'Ipsen.
Les analystes ont donc dégradé le titre à sous-performer, avec un objectif de cours de 135 euros.
UBS un peu moins pessimiste
De son côté, la banque suisse souligne les bons résultats du groupe et ses nouveaux objectifs. Ipsen vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20%, à taux de change constants, contre plus de 13% auparavant et environ 15% pour le consensus. La marge opérationnelle ajustée est attendue au-dessus de 37%, contre plus de 35% précédemment et 35,7% pour le consensus.
UBS reste à neutre, avec une cible de cours de 170 euros à douze mois, en raison du manque de produits en phase finale de développement capables de faire face aux expirations de brevets à la fin de cette décennie. Les analystes rappellent toutefois que la société a réalisé plusieurs acquisitions depuis le début de l'année et dispose d'une puissance de feu d'environ 2 milliards d'euros pour de nouvelles opérations de croissance externe.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.