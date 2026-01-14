Ipsen et EMS-Chemie brillent en bourse, Vistry et Pearson souffrent

Plusieurs entreprises subissent les conséquences, positives ou négatives, de leurs interventions lors de la conférence JP Morgan sur la santé, tenue en Californie. Les autres variations importantes sont généralement dues à des recommandations d'analystes.

Actions en hausse



Orion (+12%) : le laboratoire finlandais anticipe que son traitement Nubeqa pourrait générer à terme plus d'un milliard d'euros de revenus annuels et table pour 2026 sur une forte croissance tirée quasi exclusivement par ce produit phare.



EMS-Chemie (+7%) : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 670 CHF à 720 CHF.



Ipsen (+6%) : la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible. "Ipsen n'a jamais vraiment partagé les données de ce projet, car il s'agissait d'un projet récent, et en phase de développement I/II, mais cette annonce est positive et montre que la politique d'accords d'Ipsen non seulement enrichi le pipeline, mais aussi porte ses fruits", souligne Oddo BHF.



Abivax (+4,4%) : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 à 142 EUR.



Bayer (+3%) : le groupe a annoncé viser une marge d'environ 30% pour sa division pharmaceutique d'ici 2030. L'annonce a été faite lors de la conférence JP Morgan Healthcare à San Francisco.



Actions en baisse



Autoneum (-11%) : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 190 CHF à 175 CHF.



Vistry (-8%) : le promoteur britannique a vu ses livraisons et ses ventes reculer en 2025, entraînant une baisse de son portefeuille de ventes anticipées début 2026, sur fond d'attentisme persistant des acheteurs privés malgré les soutiens publics au logement.



Fresenius Medical Care (-6%) : pas d'explication claire à ce stade, même si le groupe a participé hier à la conférence JP Morgan Healthcare à San Francisco. Le management a fait part d'une certaine prudence pour 2026, qui sera un exercice de transition.



Pearson (-5%) : l'éditeur a annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions, mais a légèrement revu à la baisse ses objectifs. La première impression positive a été remplacée par un certain scepticisme, qui a envoyé le titre en baisse.



Swissquote (-4%) : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 475 à 465 CHF.