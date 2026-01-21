Ipsen obtient gain de cause dans son litige face à Galderma

Le laboratoire français a obtenu gain de cause devant la Chambre de commerce internationale (CCI), mettant fin à un litige majeur avec Galderma et sécurisant ainsi son portefeuille de R&D.

Le Tribunal arbitral de la CCI a rendu une décision finale en faveur d'Ipsen, rejetant l'intégralité de la demande de Galderma. Cette procédure faisait suite à la résiliation par Ipsen d'un accord de recherche et développement (R&D).



Cette victoire juridique confirme les droits exclusifs du groupe sur ses programmes de toxines en phase clinique destinés au marché de l'esthétique. David Loew, directeur général d'Ipsen, a salué cette "décision décisive" qui renforce la position de leader de l'entreprise en neurosciences.



Le groupe a désormais les mains libres pour "maximiser la valeur d'IPN10200", son actif stratégique dans trois indications esthétiques (rides modérées à sévères du haut du visage : rides glabellaires, rides du front et rides latérales des canthus) tout en évaluant les différentes options de développement.

