Le Tribunal arbitral de la CCI a rendu une décision finale en faveur d'Ipsen, rejetant l'intégralité de la demande de Galderma. Cette procédure faisait suite à la résiliation par Ipsen d'un accord de recherche et développement (R&D).
Cette victoire juridique confirme les droits exclusifs du groupe sur ses programmes de toxines en phase clinique destinés au marché de l'esthétique. David Loew, directeur général d'Ipsen, a salué cette "décision décisive" qui renforce la position de leader de l'entreprise en neurosciences.
Le groupe a désormais les mains libres pour "maximiser la valeur d'IPN10200", son actif stratégique dans trois indications esthétiques (rides modérées à sévères du haut du visage : rides glabellaires, rides du front et rides latérales des canthus) tout en évaluant les différentes options de développement.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
