Ipsen obtient une licence hors Chine pour un ADC de Simcere Zaiming

Ipsen fait part de la signature d'un accord exclusif avec Simcere Zaiming octroyant au groupe français une licence pour les droits mondiaux, en dehors de la Grande Chine, pour SIM0613, un conjugué anticorps-médicament (ADC) au potentiel unique.

Ciblant la protéine LRRC15, SIM0613 est conçu pour une meilleure pénétration intra-tumorale et une activité antitumorale différenciée dans les tumeurs solides présentant les besoins non satisfaits les plus importants.



Simcere Zaiming pourra recevoir jusqu'à 1,06 milliard de dollars, comprenant un paiement initial, des paiements liés à des étapes de développement, réglementaires et de commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes, sous réserve du succès du développement et des autorisations réglementaires.



Ipsen détiendra les droits de fabrication, à la suite du processus de transfert de technologie, et assumera la responsabilité de toutes les activités hors Grande Chine, y compris les activités de préparation de la phase I et la soumission des demandes d'autorisation de nouveau médicament expérimental et d'essai clinique.