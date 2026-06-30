Ipsen se dirige vers une troisième séance consécutive de hausse et s'adjuge 2%, à 168,30 euros, après les commentaires globalement positifs d'Oddo BHF, qui a pourtant maintenu son avis à neutre, avec une cible de cours de 170 euros.
Le broker table sur un chiffre d'affaires d'au moins 1,025 milliard d'euros au deuxième trimestre, soit une progression d'environ 13,5% ou 17% à taux de change constants. Les moteurs de la croissance, que sont les produits Iqirvo et Bylvay, seront soutenus par Somatuline qui devrait bénéficier de l'absence de génériqueur. Les sociétés Pharmathen et SunPharma ont subi des problèmes de qualité avec des lots de production fin 2025.
Ipsen devrait en outre bénéficier d'un effet dollar moins impactant.
Les analystes d'Oddo BHF visent une marge opérationnelle courante d'environ 35,6% sur le premier semestre. Ils rappellent que la guidance de la société est d'une croissance supérieure à 13% des revenus à changes constants, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%. Le broker rappelle toutefois que techniquement, et avant intégration de Kartos, dont l'acquisition a été annoncée hier, Ipsen pourrait relever ses objectifs, mais à court terme, cette opération de croissance externe sera dilutive.
En résumé, la société devrait délivrer de bons chiffres au deuxième trimestre, qui confirmeront la bonne tendance observée sur les trois premiers mois de l'année. En revanche, à partir du quatrième trimestre, Ipsen pourrait être confronté à une baisse des ventes d'Onivyde, à l'entrée d'Amneal sur le segment des analogues synthétiques de la somastatine.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.