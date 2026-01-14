Ipsen prévoit des présentations au congrès TOXINS de Madrid
Ipsen annonce la présentation de 14 communications sur un large éventail de pathologies neurologiques, notamment la spasticité post-AVC, la dystonie cervicale, le blépharospasme et d'autres troubles du mouvement, lors du congrès TOXINS (14-17 janvier) à Madrid.
Publié le 14/01/2026 à 08:02
Le laboratoire pharmaceutique va ainsi présenter une analyse intermédiaire d'EPITOME, étude épidémiologique multicentrique suivant des adultes âgés de 18 à 85 ans après leur premier AVC, afin de mieux comprendre la fréquence de la spasticité post-AVC.
Dans cette analyse intermédiaire, 45,7% des survivants d'un AVC avec parésie ont développé une spasticité dans l'année suivant l'AVC, contre 39,5% dans les données précédentes, soulignant l'importance du suivi durant cette période.
Les données du monde réel et les informations sur la qualité de vie publiées précédemment confirment l'existence d'un écart de prise en charge, avec moins de 1% des survivants d'un AVC recevant un traitement par BoNT-A dans la pratique courante.