Ipsen : RBC réitère son opinion 'surperformance', objectif 148 euros

RBC a réitéré mardi son opinion 'surperformance' sur le titre Ipsen, assortie d'un objectif de cours de 148 euros, saluant notamment la stabilité des ventes de Somatuline, son traitement vedette contre les tumeurs neuro-endocrines.



Dans une note de recherche, le courtier canadien rappelle que le groupe pharmaceutique français a fait état de résultats de deuxième trimestre 'robustes' qui lui ont permis de relever ses objectifs annuels.



S'il attribue ces performances à un approvisionnement insuffisant pour le générique de Somatuline, un facteur qui pourrait s'avérer temporaire, le broker indique revoir à la hausse ses prévisions de résultats sur le laboratoire, tout en expliquant percevoir d'importants catalyseurs à venir sur la seconde partie de l'année: d'abord les résultats de l'essai pivot Falkon de fidrisertib dans la ibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) mais aussi les premières données de preuve de concept sur sa neurotoxine de longue durée d'action LANT en médecine esthétique.