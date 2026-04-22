Ipsen reçoit un feu vert de Bruxelles dans le gliome pédiatrique
Ipsen annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à Ojemda (tovorafénib) comme première thérapie ciblée pour le gliome pédiatrique de bas grade récidivant ou réfractaire, indépendamment de l'altération du gène BRAF.
Il est ainsi approuvé en monothérapie pour traiter les patients âgés de 6 mois et plus atteints d'un gliome pédiatrique de bas grade porteur d'une fusion ou d'un réarrangement du gène BRAF, ou d'une mutation BRAF V600, et ayant progressé après un ou plusieurs traitements systémiques antérieurs.
Cette décision de la CE s'applique dans les 27 Etats membres de l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Plus de 800 enfants reçoivent chaque année un diagnostic de gliome pédiatrique de bas grade porteur d'une altération du gène BRAF dans l'UE.
Cette tumeur cérébrale, bien que classée comme de bas grade (progression lente), entraîne fréquemment des déficiences physiques et neurologiques significatives, notamment une perte de vision, des troubles de la parole et des troubles moteurs, précise Ipsen.
L'approbation de Bruxelles repose sur les données de l'étude pivotale de phase II FIREFLY-1, qui a évalué le tovorafénib chez 137 enfants et jeunes adultes et a démontré des réponses tumorales significatives et durables.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.