Compte tenu de sa forte performance au troisième trimestre, Ipsen indique revoir à nouveau à la hausse ses objectifs pour 2025, visant ainsi une marge opérationnelle des activités d'environ 35% du chiffre d'affaires, et non plus 'supérieure à 32%'.
De même, le laboratoire pharmaceutique table désormais pour l'ensemble de l'année sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10%, contre 'supérieure à 7%' en estimation précédente, à taux de change constant.
Le groupe précise que ces nouvelles perspectives 'anticipent un impact limité des génériques du lanréotide sur les ventes de Somatuline, ainsi qu'une accélération de la croissance des autres produits du portefeuille'.
A 2,73 milliards d'euros, son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 a augmenté de 9,6% en données publiées et de 12,1% à changes constants, croissance portée par les trois aires thérapeutiques et incluant les solides performances d'Iqirvo, Bylvay et Somatuline.
Sur le seul troisième trimestre, Ipsen a réalisé un chiffre d'affaires de 915 MEUR, en progression de 9,4% en données publiées et de 13,7% à changes constants (+7% en oncologie, +109,1% en maladies rares et +9,1% en neurosciences).
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
