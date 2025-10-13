Ipsen : UBS réitère son conseil à achat

UBS réitère son conseil à achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 145 E avant la publiction des résultats du troisième trimestre 2025.



'Nous nous attendons à ce que le troisième trimestre 2025 soit sans incident et nous nous attendons à voir de solides performances de Somatuline et d'Iqirvo' indique UBS.



Ipsen a fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs financiers 2025, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à taux de change constant et sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 32%.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 15 fois avec un rendement de près de 1%.