Ipsen : UBS réitère son conseil à achat
Publié le 13/10/2025 à 15:20
'Nous nous attendons à ce que le troisième trimestre 2025 soit sans incident et nous nous attendons à voir de solides performances de Somatuline et d'Iqirvo' indique UBS.
Ipsen a fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs financiers 2025, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à taux de change constant et sur une marge opérationnelle des activités supérieure à 32%.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 15 fois avec un rendement de près de 1%.