Ipsen indique avoir conclu un accord définitif pour acquérir la totalité des actions émises et en circulation d'ImCheck Therapeutics, une société française de biotechnologie pionnière dans les thérapies d'immuno-oncologie de nouvelle génération.
L'acquisition prévue se concentre sur le programme principal en phase I/II, ICT01, développé dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë, pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie intensive ou aux traitements ciblés.
Cet anticorps monoclonal de première classe ciblant BTN3A, molécule immunorégulatrice clé largement exprimée dans le cancer, a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA américaine et de l'Agence européenne des médicaments en juillet.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ImCheck recevront un paiement de 350 millions d'euros sans trésorerie ni dette à la clôture de la transaction, ainsi que des paiements d'étapes pour un montant total potentiel pouvant atteindre 1 milliard d'euros.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, dont l'expiration ou la résiliation de toute approbation réglementaire et gouvernementale française et américaine.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.