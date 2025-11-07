Ipsen annonce que de nouvelles données sur la cholangite biliaire primitive (CBP) avec IQIRVO, issues de l'essai ELATIVE, seront présentées lors de deux sessions 'late-breaking' du congrès 2025 de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).
Les données intermédiaires de l'étude d'extension ouverte à long terme ELATIVE, qui intègre plus de trois ans de suivi chez 115 patients atteints de CBP, suggèrent selon lui un potentiel de ralentissement de la progression de la maladie.
Ipsen explique qu'elles démontrent 'une réponse biochimique soutenue, une stabilisation des marqueurs de fibrose et une amélioration constante des symptômes de fatigue et de prurit, avec un profil de tolérance favorable sur plus de trois ans de traitement'.
Il ajoute que de nouvelles données supplémentaires issues de l'essai ELATIVE montrent qu'IQIRVO, un agoniste des récepteurs PPAR ?/?, a le potentiel de produire un impact bénéfique sur les voies associées à la fatigue et liées à la fonction mitochondriale.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
