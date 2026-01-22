Ipsos bondit en bourse après avoir détaillé sa feuille de route "Horizons"

Ipsos s'adjuge 4,19% à 34,34 EUR sur la place parisienne et est bien lancé pour signer une deuxième séance consécutive dans le vert. Le spécialiste des études de marché a dévoilé, en amont de journée investisseurs, sa nouvelle feuille de route stratégique baptisée "Horizons". Le groupe vise un chiffre d'affaires en hausse organique moyenne annuelle entre 3% et 4% en 2026-2028 avec une marge opérationnelle de 13,5% en 2028.

Ipsos a détaillé sa nouvelle feuille de route, "Horizons", avec l'objectif d'accélérer dans un marché qu'il juge "en pleine évolution" et de conforter son leadership.



Le groupe entend impulser un nouveau rythme" en s'appuyant sur un plan d'investissements de transformation de plus d'un milliard d'euros sur cinq ans, réalisé majoritairement via des acquisitions et des investissements stratégiques, et financé principalement par le free cash-flow.



Au-delà du M&A, Ipsos veut aussi muscler l'exécution : le groupe prévoit de renforcer la formation de ses équipes pour soutenir les programmes d'amélioration de la capacité opérationnelle et développer ses capacités analytiques, dans un contexte où l'IA et l'exploitation de la donnée deviennent des leviers centraux.



Côté objectifs, Ipsos vise un taux de croissance organique annuel de 5% ou plus dès 2028, combiné à une marge opérationnelle attendue à un niveau record de 13,5% la même année.



Sur le court terme, le groupe a également donné une première indication sur 2025 : sous réserve de certification, Ipsos anticipe un chiffre d'affaires total d'environ 2 525 millions d'euros, une croissance organique de 0,6%, et une marge opérationnelle à périmètre constant de 12,8%.



"Le communiqué confirme une croissance organique de seulement 0,6% pour l'exercice 2025 (2 525 millions d'euros et une marge de 12,8%) et semble légèrement en deçà des attentes du marché en termes de chiffre d'affaires. La société prévoit d'augmenter la croissance de son chiffre d'affaires à une moyenne de 3 à 4% entre 2026 et 2028, puis à 5% après cette période. Cela nous semble être un démarrage très lent, qui reflète probablement l'environnement des études de marché, étant donné que la société a investi massivement dans les panels, l'IA et les données synthétiques, et qu'elle cherche à accélérer ses services et à tirer parti de son envergure internationale", détaille le broker britannique Panmure Liberum.



Pour Oddo BHF, à "Surperformance" sur le dossier, il s'agit d'une "feuille de route offensive sur la croissance". Le bureau d'études rappelle toutefois que les objectifs de la précédente feuille de route (présentée mi-2022) d'Ipsos n'ont pas été atteints.