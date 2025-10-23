Ipsos recule de 4% après une révision par le groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, de son objectif annuel de croissance organique pour l'ensemble de 2025 à environ 0,7%, à l'issue des neuf premiers mois de l'année.
S'il revendique une bonne performance auprès des clients privés, il explique que les contraintes budgétaires des Etats et l'instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes.
L'objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant est néanmoins confirmé. Il exclut l'effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d'infas, estimé à 60 points de base sur l'exercice 2025.
Ipsos a réalisé un chiffre d'affaires de 636 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 7,6%, dont 2,9% en organique (après -1,8% au premier trimestre et +0,7% au deuxième), portant le cumul à fin septembre à 1,79 milliard (+0,7% en organique).
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,2%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,7%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- médecins et patients (15,2%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc. ;
- citoyens (14,9%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,6%), Amériques (37,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
