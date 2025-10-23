Ipsos recule de 4% après une révision par le groupe d'études de marché et de sondages d'opinion, de son objectif annuel de croissance organique pour l'ensemble de 2025 à environ 0,7%, à l'issue des neuf premiers mois de l'année.

S'il revendique une bonne performance auprès des clients privés, il explique que les contraintes budgétaires des Etats et l'instabilité politique dans de nombreux pays pèsent sur les dépenses gouvernementales et entraînent des retards dans la prise de commandes.

L'objectif annuel de marge opérationnelle autour de 13% à périmètre constant est néanmoins confirmé. Il exclut l'effet transitoirement dilutif lié aux acquisitions de The BVA Family et d'infas, estimé à 60 points de base sur l'exercice 2025.

Ipsos a réalisé un chiffre d'affaires de 636 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 7,6%, dont 2,9% en organique (après -1,8% au premier trimestre et +0,7% au deuxième), portant le cumul à fin septembre à 1,79 milliard (+0,7% en organique).