Ipsos : Marion Beyret nommée directrice de la communication
Ipsos annonce la nomination de Marion Beyret en tant que directrice de la communication à compter de ce 5 juin, succédant à Caroline Ponsi Khider. Elle reportera à Alexandre Boissy, directeur général adjoint d'Ipsos. Forte d'une expérience de quinze ans acquise dans les médias, le secteur politique et de grandes entreprises internationales, elle aura pour mission de piloter la stratégie globale de communication d'Ipsos à l'échelle mondiale.
Marion Beyret veillera à renforcer le rayonnement d'Ipsos auprès de ses parties prenantes à travers le monde, en s'appuyant sur son réseau d'experts implantés dans les marchés du groupe.
Avant de rejoindre Ipsos, Marion Beyret était en charge de la communication et des affaires publiques de Stellantis en Europe. Elle y a orchestré la stratégie de la réputation et des intérêts de l'entreprise dans une période de transformation.
Auparavant, elle a dirigé la communication chez Air France-KLM, où elle a notamment mis en oeuvre les communications corporate stratégiques du groupe.
Marion Beyret possède également une solide expérience au coeur des institutions publiques en France, ayant exercé au sein de différents ministères et à la Présidence de la République. Elle a débuté sa carrière au sein des services de communication de médias français, chez France Info et Canal Plus.
Diplômée d'un Master de la Business School de Montpellier, elle a étudié les relations internationales à l'Université de Xi'an en Chine.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,3%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,5%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- citoyens (15,4%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc. ;
- médecins et patients (14,8%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (49,3%), Amériques (35,2%) et Asie-Pacifique (15,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.