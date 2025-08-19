Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit : - consommateurs (49,2%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ; - clients et salariés (20,7%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ; - médecins et patients (15,2%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc. ; - citoyens (14,9%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,6%), Amériques (37,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).