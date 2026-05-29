Ipsos annonce la création d'un advisory board, nouvelle instance indépendante qui aura pour mission d'éclairer le conseil d'administration et la direction générale sur les tendances de long terme impactant le secteur des études, et qui sera présidé par Eileen Campbell.
Cet advisory board apportera un regard externe et contribuera, par ses analyses et recommandations, à nourrir la stratégie de croissance du groupe d'études de marché, à un moment où Ipsos déploie son plan Horizons visant à construire un "Augmented Ipsos".
Pour prendre la présidence de cet advisory board, le conseil d'administration a nommé Eileen Campbell, qui a notamment été directrice générale mondiale de Millward Brown et directrice marketing (chief marketing officer) d'IMAX, et apportera ainsi une expertise client et études.
Le recrutement des membres de l'advisory board a commencé et la composition de ce dernier sera confirmée dans les prochaines semaines. Cette instance réunira des experts de l'IA et des technologies, des dirigeants à forte expérience client, ainsi que des leaders d'opinion dans les domaines scientifique, économique et géopolitique.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,3%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,5%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- citoyens (15,4%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc. ;
- médecins et patients (14,8%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (49,3%), Amériques (35,2%) et Asie-Pacifique (15,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.