Ipsos se dote d'un advisory board

Ipsos annonce la création d'un advisory board, nouvelle instance indépendante qui aura pour mission d'éclairer le conseil d'administration et la direction générale sur les tendances de long terme impactant le secteur des études, et qui sera présidé par Eileen Campbell.

Cet advisory board apportera un regard externe et contribuera, par ses analyses et recommandations, à nourrir la stratégie de croissance du groupe d'études de marché, à un moment où Ipsos déploie son plan Horizons visant à construire un "Augmented Ipsos".



Pour prendre la présidence de cet advisory board, le conseil d'administration a nommé Eileen Campbell, qui a notamment été directrice générale mondiale de Millward Brown et directrice marketing (chief marketing officer) d'IMAX, et apportera ainsi une expertise client et études.



Le recrutement des membres de l'advisory board a commencé et la composition de ce dernier sera confirmée dans les prochaines semaines. Cette instance réunira des experts de l'IA et des technologies, des dirigeants à forte expérience client, ainsi que des leaders d'opinion dans les domaines scientifique, économique et géopolitique.