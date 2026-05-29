Cet advisory board apportera un regard externe et contribuera, par ses analyses et recommandations, à nourrir la stratégie de croissance du groupe d'études de marché, à un moment où Ipsos déploie son plan Horizons visant à construire un "Augmented Ipsos".

Pour prendre la présidence de cet advisory board, le conseil d'administration a nommé Eileen Campbell, qui a notamment été directrice générale mondiale de Millward Brown et directrice marketing (chief marketing officer) d'IMAX, et apportera ainsi une expertise client et études.

Le recrutement des membres de l'advisory board a commencé et la composition de ce dernier sera confirmée dans les prochaines semaines. Cette instance réunira des experts de l'IA et des technologies, des dirigeants à forte expérience client, ainsi que des leaders d'opinion dans les domaines scientifique, économique et géopolitique.