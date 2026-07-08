IQM fait entrer le quantique européen au Nasdaq

Le finlandais IQM Quantum Computers devient le premier acteur européen de l'informatique quantique coté à Wall Street. Cette entrée au Nasdaq, réalisée via SPAC, donne au groupe de nouveaux moyens pour accélérer son déploiement industriel.

Le quantique européen vient de gagner une vitrine boursière américaine. Les ADS (certificats cotés US) d'IQM Quantum Computers ont commencé à s'échanger sur le "Nasdaq Global Select Market" le 2 juillet sous le symbole IQMX, après la finalisation de sa fusion avec le SPAC Real Asset Acquisition Corp. Depuis cette entrée en Bourse, le titre recule d'environ 30%, ce qui valorise désormais l'entreprise autour de 2,45 milliards de dollars.



IQM se positionne comme une entreprise quantique "full-stack", qui contrôle une large partie de la chaîne de valeur en concevant, fabriquant et vendant des ordinateurs quantiques supraconducteurs complets, intégrant processeurs, électronique de contrôle, logiciels et services associés. Ses machines peuvent être installées directement chez les clients, notamment dans des centres de calcul haute performance, ou être accessibles via sa plateforme cloud.



IQM se différencie de beaucoup d'entreprises de quantique cotées en ayant déjà une activité commerciale. La société revendique 23 ordinateurs quantiques vendus, 18 systèmes livrés, un chiffre d'affaires 2025 de 31,3 millions d'euros et un carnet de commandes supérieur à 67 millions d'euros.



La cotation renforce également son bilan, avec une trésorerie pro forma de 337 millions d'euros après transaction. Le groupe a d'ailleurs déjà utilisé ce nouveau statut pour renforcer sa couche logicielle, avec l'acquisition d'actifs de Quantistry, spécialiste allemand des simulations chimiques et matériaux dopées à l'IA.



L'entreprise revendique entre 200 et 501 employés sur LinkedIn avec une croissance de ses effectifs de 36% sur un an.



Selon IQM, la prochaine bataille du quantique ne se jouera pas seulement sur le nombre de qubits, mais sur la capacité à convertir la recherche en cas d'usage industriels. Pour les investisseurs, IQM offre une exposition rare au quantique européen, mais avec le risque classique d'un secteur où la promesse commerciale reste encore en avance sur la rentabilité.