L’action iRobot a chuté de plus de 30% lundi, après que le fabricant des aspirateurs Roomba a annoncé la fin des négociations avec son dernier acheteur potentiel. L’entreprise, déjà fragilisée par une situation financière critique, a précisé qu’aucune discussion avancée n’était désormais en cours pour une vente ou une opération stratégique. Le prix proposé par ce repreneur s’était révélé "nettement inférieur" au cours moyen de l’action ces derniers mois, accentuant les inquiétudes sur la viabilité du groupe. Depuis janvier, le titre a perdu plus de 50% de sa valeur.

La société cherche à se vendre depuis mars 2025, après l’échec du rachat par Amazon pour 1,7 milliard de dollars, bloqué par les autorités antitrust. iRobot reconnaît faire face à un "doute substantiel" sur sa capacité à poursuivre ses activités sans financement supplémentaire. L’entreprise a prolongé jusqu’au 1er décembre la période de renonciation à certaines obligations de son prêt relais de 200 millions de dollars contracté auprès de Carlyle Group, mais prévient que sans nouvel apport de capital, elle pourrait être contrainte de réduire drastiquement ses opérations, voire de déposer le bilan.

Cet échec illustre la fragilité persistante d’iRobot, confronté à la concurrence accrue de fabricants asiatiques comme Ecovacs, Beijing Roborock et Anker. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, avait qualifié l’abandon du rachat de "triste histoire", estimant que l’opération aurait permis à iRobot de rester compétitif sur un marché dominé par des acteurs mieux capitalisés et plus innovants.