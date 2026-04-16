Israël et le Liban concluent une trêve de dix jours sous médiation américaine

Un cessez-le-feu temporaire de dix jours entre Israël et le Liban, annoncé par Donald Trump, ouvre une perspective de désescalade dans une région marquée par de fortes tensions, avec l'objectif affiché de relancer le dialogue diplomatique entre les deux pays.

L'accord, négocié à Washington, doit entrer en vigueur à 17 h, heure de l'Est, selon le président américain. Donald Trump a indiqué son intention de convier prochainement Benjamin Netanyahu et Joseph Aoun à la Maison-Blanche afin d'engager les premières discussions directes entre Israël et le Liban depuis 1983. Il a évoqué des échanges "excellents" avec les deux dirigeants et exprimé sa conviction que les conditions d'une paix rapide pourraient être réunies, malgré un contexte régional encore instable.



Cette trêve intervient alors que les tensions restent vives au Moyen-Orient, notamment après le conflit lancé le 28 février impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Les récentes frappes israéliennes au Liban ont ravivé les critiques de Téhéran, qui dénonce une violation d'un précédent cessez-le-feu. Malgré l'échec des discussions entre Washington et l'Iran, la Maison-Blanche continue d'afficher un certain optimisme quant à une issue diplomatique.



Les États-Unis entendent jouer un rôle central dans la consolidation de cet accord. Donald Trump a confié à plusieurs responsables, dont le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, la mission de poursuivre les efforts diplomatiques. Si cette trêve est respectée, elle pourrait constituer une étape vers un apaisement durable dans une région confrontée à des tensions persistantes.