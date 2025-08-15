IT Link affiche au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros, en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (+1,6% retraité de l'effet calendaire négatif).
Le spécialiste des systèmes connectés précise que la France a connu une légère décroissance de -0,65% à 35,07 millions, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile, tandis que l'international a progressé de 8,7%.
IT Link table désormais sur une croissance du CA entre 1 et 3% en 2025, tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique. Du fait de la baisse du taux d'activité, le résultat opérationnel devrait s'établir autour de 6% du CA.
IT Link est une société de services informatiques spécialisée dans les technologies embarquées. L'activité du groupe consiste à assister les industriels (automobile, aéronautique, télécoms, transport, énergie et défense) dans leurs projets de recherche et de développement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (89,8%) : prestations de conseil, réalisation d'études, développement de composants, de cartes et de systèmes électroniques, validation et intégration d'applications logicielles, conception et modélisation de systèmes embarqués, déploiement de solutions de connectivité, assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- édition et vente de logiciels de simulation (10,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (83,5%), Canada (11,6%) et Belgique (4,9%).