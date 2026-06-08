ITA Airways annonce son entrée, à partir de l'automne 2026, dans la coentreprise Europe-Japon réunissant Lufthansa Group et All Nippon Airways (ANA). L'accord a été signé en marge de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Rio de Janeiro.
Cette intégration inclura le réseau européen de la compagnie italienne, ses liaisons domestiques en Italie, ses dessertes du Maghreb ainsi que sa ligne long-courrier Rome-Fiumicino-Tokyo Haneda. Les clients d'ANA, Lufthansa, Austrian Airlines et SWISS pourront réserver et combiner ces vols avec leurs propres réseaux.
L'opération renforce le rôle de Rome-Fiumicino comme plateforme de correspondance vers le Japon, avec des temps de trajet réduits pour les voyageurs en provenance ou à destination de l'Europe du Sud, du bassin méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Les passagers bénéficieront également d'un accès réciproque aux salons, de la reconnaissance mutuelle des billets et programmes de fidélité, ainsi que d'un plus grand choix de correspondances au Japon via le réseau domestique d'ANA.
Créée en 2012, la coentreprise regroupe désormais cinq compagnies et proposera 160 vols long-courriers hebdomadaires entre l'Europe et le Japon. Les autorités japonaises ont récemment accordé l'autorisation réglementaire nécessaire à l'intégration d'ITA Airways.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne qui propose des services de transport aérien de passagers et de fret à l'échelle mondiale. Les segments d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance, la réparation et la révision (MRO) ainsi que la restauration. Le segment des compagnies aériennes de passagers comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion de conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, ainsi que la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un prestataire mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Restauration comprend la restauration traditionnelle et la vente à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.