ITG réussit ses débuts au Nasdaq grâce à l'enthousiasme autour des infrastructures d'IA

ITG a signé une première séance réussie au Nasdaq, son action progressant d'environ 7% et portant sa valorisation à 2,18 milliards de dollars. Cette performance illustre l'intérêt soutenu des investisseurs pour les entreprises fournissant les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle, alors que les grands acteurs du cloud multiplient les investissements dans les centres de données afin de répondre à la demande croissante en puissance de calcul.

La société, basée dans le Tennessee, a fait son entrée en Bourse à 18 dollars par action, au-dessus de son prix d'introduction fixé à 16 dollars. L'opération a permis de lever 312,2 millions de dollars grâce à la vente de 19,5 millions d'actions. Fondée en 2013, ITG fournit des services de gestion de réseaux et participe à la construction ainsi qu'à la maintenance d'infrastructures de télécommunications, de fibre optique et de centres de données dans 49 États américains.



Si les investisseurs saluent son exposition à la croissance des infrastructures numériques, certains analystes soulignent que l'entreprise devra démontrer sa capacité à diversifier sa clientèle. Comcast et Charter Communications représentent encore environ 60% de son chiffre d'affaires. Au premier trimestre 2026, ITG a réalisé des revenus de 333,9 millions de dollars. Cette introduction en Bourse s'inscrit dans un regain d'activité du marché américain des IPO, où d'autres sociétés comme Bending Spoons et Lime ont également fait leurs débuts cette semaine.