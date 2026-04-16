J.B. Hunt a dépassé les attentes au premier trimestre, aidé par la remontée des volumes dans l'intermodal, le courtage et le truckload, tandis que ses efforts de réduction de coûts ont soutenu les marges. L'action gagne 7,22%, le marché y voyant un signal plus constructif pour le cycle du transport routier aux États-Unis.

J.B. Hunt Transport Services a publié un premier trimestre 2026 supérieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,06 milliards de dollars, en hausse de 5% sur un an, et un bénéfice net de 141,6 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action contre 1,17 dollar un an plus tôt. Le consensus visait environ 2,96 milliards de dollars de revenus et 1,44 dollar par action. Le groupe a aussi dégagé un résultat opérationnel de 207 millions de dollars, en progression de 16%, malgré une météo défavorable et la hausse des coûts de transport achetés.



La publication est surtout marquée par le retour de la croissance dans plusieurs métiers clés. L'intermodal (transport combinant rail et route), qui pèse près de la moitié du chiffre d'affaires, a progressé de 2% à 1,50 milliard de dollars, avec des volumes en hausse de 3% et une activité record sur un premier trimestre. Les services dédiés ont gagné 2% à 841 millions, tandis que les revenus d'Integrated Capacity Solutions (activité de courtage et d'affrètement) ont bondi de 20% et ceux du truckload (transport routier en chargement complet) de 23%. Seul le segment dernier kilomètre reste en repli, avec des ventes en baisse de 6%.



Au-delà des chiffres, le ton de la direction a retenu l'attention. J.B. Hunt affirme que le marché du fret est devenu "structurellement" plus tendu, sous l'effet du durcissement réglementaire et d'une offre de capacité qui se retire après une longue phase de marché excédentaire. Le groupe indique avoir supprimé plus de 30 millions de dollars de coûts structurels sur le trimestre et estime être déjà engagé sur une trajectoire de redressement des marges, même si la pression persiste dans le courtage et que la tarification ne compense pas encore totalement l'inflation des coûts. Cette lecture rejoint celle avancée par Craig Fuller, patron de FreightWaves, qui voit dans cette publication l'un des signaux les plus clairs d'un possible nouveau cycle haussier du transport routier américain.