Le transporteur américain JB Hunt a vu son titre bondir de près de 17% jeudi matin, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L’entreprise, basée en Arkansas, a enregistré un bénéfice net de 170,9 millions de dollars (1,76 dollar par action) au troisième trimestre, contre 152,1 millions (1,49 dollar) un an plus tôt. Les analystes de LSEG anticipaient en moyenne 1,46 dollar. Cette performance repose sur un plan d’économies de 100 millions de dollars, axé sur la réduction des frais administratifs et l’optimisation logistique, qui a permis de préserver les marges dans un marché du fret toujours déprimé.

Depuis 2022, le secteur du transport routier américain souffre d’une surcapacité et d’une baisse prolongée des tarifs. Pourtant, J.B. Hunt a su se distinguer par une exécution rigoureuse de sa stratégie, saluée par les analystes d’Evercore ISI et de BMO Capital Markets. Ces derniers estiment que la trajectoire bénéficiaire du groupe pourrait encore s’améliorer en 2026, à condition que la conjoncture se stabilise.

Les perspectives du marché du transport s’éclaircissent légèrement, portées par de nouvelles réglementations fédérales qui limiteront l’obtention de permis de conduire commerciaux pour les non-citoyens, ce qui pourrait réduire la capacité excédentaire. Néanmoins, un redressement durable dépendra d’une reprise des volumes de fret. L’action J.B. Hunt se négocie désormais avec un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 21,7, supérieur à la médiane sectorielle de 16, confirmant la confiance du marché dans sa capacité à surperformer un environnement encore fragile.