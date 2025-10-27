J&J confirme le potentiel de l'icotrokinra dans la rectocolite hémorragique

Johnson & Johnson annonce des résultats positifs à 28 semaines d'un essai de phase 2b sur l'icotrokinra, un peptide oral ciblant le récepteur IL-23, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère.



Le traitement a montré des taux de rémission clinique de 31,7% et d'amélioration endoscopique de 38,1% avec la dose de 400 mg, contre respectivement 9,5% et 11,1% sous placebo. Les bénéfices observés à 12 semaines se sont confirmés à 28 semaines, avec une tolérance comparable à celle du groupe témoin.



Selon le Pr Vipul Jairath (Western University, Canada), ces résultats indiquent qu'un traitement oral quotidien ciblant la voie IL-23 'peut offrir un bénéfice durable et un profil de sécurité favorable'.



Ces données soutiennent le lancement du développement de phase 3 d'icotrokinra dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, ainsi que dans d'autres indications inflammatoires telles que le psoriasis et l'arthrite psoriasique.