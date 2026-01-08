J&J décerne le prix Dr Paul Janssen 2025 à Tony Hunter pour ses travaux en oncologie
Le géant pharmaceutique récompense les travaux fondamentaux sur les tyrosine kinases, à l'origine de plus de 80 thérapies anticancéreuses modernes.
Publié le 08/01/2026 à 15:03
Cette distinction salue sa découverte historique de la phosphorylation des protéines sur tyrosine, un mécanisme biologique clé expliquant la transformation de cellules saines en cellules malignes. John C. Reed, vice-président exécutif de la R&D pour la division Médecine Innovante de Johnson & Johnson, a souligné que ces travaux constituaient "la pierre angulaire sur laquelle les thérapies contre le cancer d'aujourd'hui ont été bâties".
L'impact de ces recherches fondamentales, initiées il y a quatre décennies, dépasse largement le cadre de l'oncologie. Elles ont ouvert la voie à des innovations majeures en neuro-immunologie, en neurologie et en hématologie.
Johnson & Johnson honorera le chercheur lors d'un colloque virtuel le 2 mars 2026.
Le titre J&J progresse de 0,3% à 30 minutes de l'ouverture de Wall Street.