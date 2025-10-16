J&J dévoile des résultats prometteurs contre le myélome multiple

Johnson & Johnson annonce qu'une étude de phase 3 a démontré que la combinaison Tecvayli (teclistamab) et de Darzalex Faspro (daratumumab et hyaluronidase) améliorait significativement la survie sans progression et la survie globale chez les patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire ayant reçu une à trois lignes de traitement.



Sur près de trois ans de suivi, les résultats ont atteint les critères primaires et secondaires avec une supériorité statistiquement significative par rapport aux traitements standards. Le comité indépendant de surveillance des données a recommandé la publication anticipée de l'étude.



Selon Yusri Elsayed, responsable mondial de l'oncologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ces résultats confirment 'le potentiel de cette combinaison à devenir une nouvelle norme de soins' grâce à des mécanismes d'action complémentaires sur les cibles BCMA et CD38.



Le profil de sécurité observé reste par ailleurs cohérent avec celui des monothérapies, souligne le laboratoire.