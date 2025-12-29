J&J finalise l'acquisition de Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars

Le géant pharmaceutique renforce son portefeuille en oncologie avec l'intégration d'une plateforme technologique de pointe dédiée au traitement des tumeurs solides, ciblant prioritairement le cancer de la prostate.

Johnson & Johnson a annoncé l'achèvement de l'acquisition de Halda Therapeutics pour un montant de 3,05 milliards de dollars réglé en numéraire. Cette opération permet au groupe d'intégrer la plateforme brevetée RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimera), une technologie de chimères ciblant la proximité induite régulée.



L'actif principal, le HLD-0915, est une thérapie orale quotidienne contre le cancer de la prostate capable de surmonter les mécanismes de résistance actuels.



Jennifer Taubert, Présidente mondiale de la division Médecine Innovante, souligne que ce jalon "souligne notre engagement à redéfinir le traitement du cancer grâce à une science de rupture".



Sur le plan financier, l'opération sera comptabilisée comme un regroupement d'entreprises. La direction prévoit une dilution du Bénéfice Par Action (BPA) ajusté d'environ 0,20 dollar, répartie équitablement entre le quatrième trimestre 2025 et l'exercice 2026, en raison des coûts d'intégration et des rémunérations en actions.



Le titre gagne actuellement près de 0,2% en préouverture à New York.