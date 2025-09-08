J&J : l'association RYBREVANT et LAZCLUZE redéfinit les attentes de survie dans le cancer du poumon

Johnson & Johnson a annoncé que le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié les résultats de l'étude de phase 3 MARIPOSA, qui ont montré que RYBREVANT (amivantamab-vmjw) plus LAZCLUZE (lazertinib) a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie globale (SG) dans le cancer du poumon de première intention avec mutation de l'EGFR.



Le régime combiné sans chimiothérapie ouvre une nouvelle ère pour le traitement de première intention, avec une survie globale estimée à plus de quatre ans, dépassant de plus d'un an l'osimertinib TKI en monothérapie.



' Il s'agit d'un tournant dans la façon dont nous traitons le cancer du poumon muté par l'EGFR ', a déclaré le professeur James Chih-Hsin Yang, M.D., Ph.D., directeur du Centre national de cancérologie de l'Université de Taïwan, à Taipei.



' Nous constatons maintenant que les patients ont le potentiel de vivre beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions possible. L'établissement de RYBREVANT et de LAZCLUZE peut prévenir les types courants de résistance et réserve la chimiothérapie pour les lignes de traitement ultérieures, ce qui peut aider à obtenir les meilleurs résultats possibles'.