J&J met en avant de nouvelles données en neuropsychiatrie
Publié le 10/10/2025 à 14:28
Parmi les résultats clés figurent de nouvelles analyses de phase 3 sur l'efficacité du lumateperone (CAPLYTA) et du seltorexant dans la MDD, ainsi que des données issues des études ESCAPE-TRD et ELLIPSE concernant le spray nasal d'esketamine (SPRAVATO).
Bill Martin, directeur mondial des neurosciences chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, souligne que la société poursuit une approche 'ciblée et centrée sur le patient' pour proposer des traitements différenciés contre les troubles psychiatriques.