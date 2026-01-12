J&J obtient des résultats prometteurs dans le cancer colorectal

Le géant de la santé a publié des données cliniques de long terme particulièrement robustes concernant son traitement expérimental amivantamab, ouvrant la voie à une potentielle homologation pour le cancer colorectal métastatique.

A l'occasion du symposium de l'ASCO GI (Société américaine d'oncologie clinique sur les cancers gastro-intestinaux), Johnson & Johnson a dévoilé les résultats de suivi de son étude OrigAMI-1, évaluant l'amivantamab, un anticorps bispécifique, associé à une chimiothérapie.



Les données montrent qu'en première ligne de traitement, plus de 70% des patients ont répondu positivement, la majorité conservant ses bénéfices au-delà de 16 mois.



Cette efficacité est cruciale car l'amivantamab cible simultanément deux voies de résistance tumorale. Le docteur Filippo Pietrantonio précise que "voir des patients maintenir des réponses sur des périodes prolongées, certains au-delà de deux ans, est un signe puissant de progrès dans une maladie où l'efficacité durable est difficile à atteindre".



Ces résultats renforcent les perspectives des essais cliniques de phase 3 actuellement en cours.