J&J obtient une revue prioritaire de la FDA pour Akeega

Johnson & Johnson annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé une revue prioritaire à sa demande supplémentaire d'autorisation de mise sur le marché pour Akeega (association niraparib et acétate d'abiratérone) avec prednisone, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec mutation BRCA.



L'évaluation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 qui ont montré une réduction de 48% du risque de progression radiographique ou de décès, et un allongement du délai avant progression symptomatique de 56%. Le traitement a également montré une tendance à améliorer la survie globale.



En cas d'approbation, Akeega deviendrait la première thérapie combinée de précision à base d'inhibiteur de PARP destinée à cette population de patients à pronostic défavorable. Pour précision, PARM est une enzyme impliquée dans la réparation de l'ADN des cellules.