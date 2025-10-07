J&J présente des données soulignant la supériorité de ses lentilles contre l'astigmatie
Publié le 07/10/2025 à 14:28
Les résultats, présentés au congrès annuel de l'American Academy of Optometry, indiquent que 62% des patients préfèrent les lentilles ACUVUE pour la vision globale et 65% pour l'usage sur écrans numériques.
Le groupe a également dévoilé l'ACUVUE OASYS MAX 1-Day Multifocal for Astigmatism, première lentille journalière jetable destinée aux personnes souffrant à la fois d'astigmatisme et de presbytie.
Cette innovation élargit la couverture du marché des lentilles multifocales et illustre, selon Peter Menziuso, président du pôle Vision, 'l'engagement du groupe à offrir une clarté et un confort de vision supérieurs'.